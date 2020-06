F1, Sergey Sirotkin mantiene il ruolo di riserva in Renault

Sergey Sirotkin mantiene il proprio posto di terzo pilota nel box Renault per la stagione 2020 del Mondiale di F1. Il russo mantiene il proprio ruolo nella casa francese dopo un primo anno di collaborazione. Ricordiamo infatti che il 24enne corse l’intero campionato del 2018 a bordo di una Williams che gli consentì di raccogliere il primo punto della carriera con un decimo posto a Monza.

Il nativo di Mosca ha commentato: “È bello essere di nuovo con la Renault come pilota di riserva. Conosco molto bene la squadra, grazie all’esperienza la stagione 2019“. Un occasione senza dubbio importante per Sirotkin che potrebbe, magari dal 2021, entrare come pilota titolare per l’intera stagione al posto dell’australiano Daniel Ricciardo. Ricordiamo che proprio con Renault ha disputato sei sessioni di prove libere da terzo pilota durante il 2016 ed il 2017.

Il team principal della squadra transalpina, Cyril Abiteboul, ha dichiariato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Sergey nel team per quest’anno. Conosciamo molto bene Sergey e anche lui conosce la squadra”

Foto: LaPresse