F1, Mondiale 2020: l’elenco completo dei partecipanti e le nazionalità. Tutti i 20 piloti e le scuderie

Ormai ci siamo, è cominciata quest’oggi la settimana che si chiuderà con la prima gara stagionale del Mondiale di Formula 1 2020, in Austria. Dopo quattro mesi di silenzio si riaccendono finalmente i motori a partire dalla prove libere di venerdì 3 luglio, mentre si farà definitivamente sul serio sabato 4 luglio con la prima qualifica dell’anno. Rispetto alla passata stagione non ci sono stati grandi cambiamenti per quanto riguarda la line-up piloti, con un solo nuovo rookie (Nicholas Latifi in Williams) ed il rientro di Esteban Ocon nel circus da titolare in Renault in seguito ad un anno ai box da terzo pilota in Mercedes. Da registrare invece l’uscita di scena dalla griglia del polacco Robert Kubica (adesso test driver in Alfa Romeo) e del tedesco Nico Hulkenberg (senza sedile nel 2020).

Sono 20 i piloti iscritti al Campionato Mondiale 2020 in rappresentanza di 10 team e 14 Paesi diversi. Le due Nazioni maggiormente rappresentate sono Francia (Esteban Ocon, Pierre Gasly e Romain Grosjean) e Gran Bretagna (Lewis Hamilton, Lando Norris e George Russell) con tre partecipanti a testa, mentre gli unici altri due Paesi con più di un pilota in griglia sono Canada (Lance Stroll e Nicholas Latifi) e Finlandia (Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas). Presenti nel 2020 in griglia anche Italia (Antonio Giovinazzi), Spagna (Carlos Sainz), Principato di Monaco (Charles Leclerc), Germania (Sebastian Vettel), Australia (Daniel Ricciardo), Olanda (Max Verstappen), Thailandia (Alex Albon), Messico (Sergio Perez), Russia (Daniil Kvyat) e Danimarca (Kevin Magnussen) con un solo esponente ciascuno. Di seguito l’elenco completo dei partecipanti al Mondiale di Formula 1 2020:

Loading...

Loading...

MERCEDES

Lewis Hamilton (Gran Bretagna)

Valtteri Bottas (Finlandia)

FERRARI

Charles Leclerc (Monaco)

Sebastian Vettel (Germania)

RED BULL

Max Verstappen (Olanda)

Alexander Albon (Thailandia)

MCLAREN

Carlos Sainz (Spagna)

Lando Norris (Gran Bretagna)

RENAULT

Daniel Ricciardo (Australia)

Esteban Ocon (Francia)

ALPHATAURI

Pierre Gasly (Francia)

Daniil Kvyat (Russia)

RACING POINT

Sergio Perez (Messico)

Lance Stroll (Canada)

ALFA ROMEO

Kimi Raikkonen (Finlandia)

Antonio Giovinazzi (Italia)

HAAS

Kevin Magnussen (Danimarca)

Romain Grosjean (Francia)

WILLIAMS

George Russell (Gran Bretagna)

Nicholas Latifi (Canada)

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse