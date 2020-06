F1 in tv, dove vedere il Mondiale 2020: la guida su Sky e TV8

Il Mondiale di Formula Uno 2020 è pronto a scattare! Team e piloti sono letteralmente ai nastri di partenza, pronti per una stagione che si annuncia assolutamente particolare sotto molti punti di vista. In primo luogo l’emergenza sanitaria globale ha posticipato il via ufficiale dal fine settimana dell’8 marzo (con l’annullamento del Gran Premio d’Australia) fino al 5 luglio con il Gran Premio d’Austria. In secondo luogo vedremo un programma decisamente compresso, che non permetterà soste o errori ai piloti che, come vedremo nel calendario, dovranno correre spesso in back-to-back sullo stesso tracciato. Red Bull Ring e Silverstone per incominciare.

La battaglia si annuncia davvero ad altissimo livello, con Mercedes a provare la caccia al settimo titolo consecutivo, inseguita da Red Bull e Ferrari. A sua volta vedremo Lewis Hamilton tentare di raggiungere il settimo alloro e pareggiare il record storico di Michael Schumacher, ma Max Verstappen e Charles Leclerc proveranno a fare di tutto per mettere i bastoni tra le ruote al pilota inglese.

IN TV — Il Mondiale di Formula Uno 2020 sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). TV8 (121 di Sky e 8 dgt) proporrà le differite di qualifiche e gare, mentre garantirà la diretta live ed in chiaro del Gran Premio d’Italia.

In streaming si potrà seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) su pc, tablet e smartphone.

OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA MONDIALE F1 2020 (su Sky Sport)

1 Gran Premio Austria, Red Bull Ring

Venerdì 3 luglio

ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 4 luglio

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 5 luglio

ore 15.10 GRAN PREMIO D’AUSTRIA – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

2 Gran Premio della Stiria, Red Bull Ring

Venerdì 10 luglio

ore 11.00-12.30 Prove libere 1- diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 11 luglio

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 12 luglio

ore 15.10 GRAN PREMIO DELLA STIRIA – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

3 Gran Premio di Ungheria, Hungaroring

Venerdì 17 luglio

ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 18 luglio

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 19 luglio

ore 15.10 GRAN PREMIO DI UNGHERIA – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)- differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

4 Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone

Venerdì 31 luglio

ore 12.00-13.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 16.00-17.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 1 agosto

ore 13.00-14.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 16.00-17.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 2 agosto

ore 16.10 GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

5 Gran Premio del 70esimo anniversario, Silverstone

Venerdì 7 agosto

ore 12.00-13.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 16.00-17.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 8 agosto

ore 13.00-14.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 16.00-17.00 Qualifiche- diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 9 agosto

ore 16.10 GRAN PREMIO DEL 70mo ANNIVERSARIO – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

6 Gran Premio di Spagna, Barcellona

Venerdì 14 agosto

ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 15 agosto

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.00 Qualifiche- diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 16 agosto

ore 15.10 GRAN PREMIO DI SPAGNA – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

7 Gran Premio del Belgio, Spa-Francorchamps

Venerdì 28 agosto

ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 29 agosto

ore 12.00-13.00 Prove libere 3- diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 30 agosto

ore 15.10 GRAN PREMIO DEL BELGIO – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

8 Gran Premio d’Italia, Monza

Venerdì 4 settembre

ore 11.00-12.30 Prove libere 1- diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.30 Prove libere 2- diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

Sabato 5 settembre

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201)

ore 15.00-16.00 Qualifiche – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

Domenica 6 settembre

ore 15.10 GRAN PREMIO D’ITALIA – diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e TV8 (121 di Sky e 8 dgt) – differita alle ore 18.00 su TV8 (121 di Sky, 8 dgt)

