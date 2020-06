F1, Cyril Abiteboul: “Guanyu Zhou e Christian Lundgaard sono opzioni per sostituire Ricciardo”

La Renault affronterà la stagione 2020 con la certezza di dover cercare un nuovo pilota per il 2021, in quanto Daniel Ricciardo ha già deciso di lasciare il team per trasferirsi alla McLaren. Sinora, i nomi associati alla Règie come potenziali sostituti dell’australiano sono tutti altisonanti. Si è parlato di Sebastian Vettel, scaricato dalla Ferrari, di un possibile ritorno di Fernando Alonso, nonché di Valtteri Bottas nel caso non dovesse trovare più spazio alla Mercedes.

Resta però da capire la fattibilità delle operazioni, soprattutto considerando come la Renault non sembrerebbe disposta a investire grandi cifre per pagare l’ingaggio a un pilota di grido. Al tempo stesso, difficile attirare un grande nome se la competitività della vettura non dovesse essere eccezionale. Al riguardo, le recenti dichiarazioni di Cyril Abiteboul, amministratore delegato della team di F1 francese, sorprendono fino a un certo punto. Il manager transalpino ha infatti dichiarato al sito web motorsport.com che l’erede di Ricciardo potrebbe essere scelto pescando dal programma junior della Règie.

Loading...

Loading...

“Vogliamo capire qual è il passo di Guanyu Zhou e di Christian Lundgaard, potrebbero essere opzioni fantastiche” ha detto Abiteboul, aggiungendo poi che “mi rendo conto del fatto che al momento si tratterebbe di una scelta audace, ma non si può mai sapere. Con una stagione di Formula 2 in più sulle spalle, dare fiducia a uno di loro potrebbe essere la cosa giusta da fare”.

In particolare, alla luce dell’esperienza dei due piloti citati, è evidente come il primo della lista sarebbe Zhou. Il cinese, classe 1999, lo scorso anno ha gareggiato in Formula 2, concludendo il campionato in settima posizione con al suo attivo una pole position e cinque podi. Abiteboul ha speso parole d’elogio per l’asiatico, affermando che “può diventare il primo pilota cinese nella storia della Formula 1“.

Zhou, nel 2020, si appresta a vivere la seconda stagione di Formula 2, sempre con il team UNI-Virtuosi Racing. Lundgaard, classe 2001, farà invece il suo esordio nella categoria cadetta con l’ART, squadra che negli ultimi due anni ha vinto il campionato prima con George Russell (2018) e poi con Nyck De Vries (2019). Insomma, il futuro compagno di squadra di Esteban Ocon potrebbe essere un nome a sorpresa, “pescato” dalla cantera. Evitare di ingaggiare un big in favore di un esordiente potrebbe anche avere il suo senso, soprattutto se uno dei due giovani dovesse ottenere risultati di peso durante l’annata 2020. Inoltre, se il prescelto dovesse essere Zhou, si rivelerebbe una formidabile mossa di marketing per la Renault, in particolare sul mercato cinese…

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse