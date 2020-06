Cislismo, Fabio Aru riparte dalla Vuelta Burgos. A seguire Campionati Italiani e Tour de France

Fabio Aru è pronto a ripartire. Il mondo del ciclismo sta pian piano provando a tornare alla normalità dopo la lunga pausa forzata a causa dell’emergenza Covid.19. Il ciclista sardo in questo periodo sta recuperando le energie fisiche e mentali a Lugano insieme alla compagna Valentina e alla piccola Ginevra.

Il primo appuntamento nel calendario di Fabio Aru sarà la Vuelta Burgos in programma dal 28 luglio al 1° agosto. Nairo Quintana, Alberto Contador e Mikel Landa sono solo alcuni dei nomi presenti nell’albo d’oro della gara spagnola. A seguire il sardo si trasferirà in Francia per prendere parte al Challenge Mont Ventoux il 6 agosto e il Tour de l’Ain dal 7 al 9 agosto.

La stella dell’UAE Team Emirates tornerà poi in Italia per il Gran Piemonte del 12 agosto, Il Giro di Lombardia a Ferragosto, a seguire ancora il Giro dell’Emilia il 18 agosto e i Campionati Italiani il 23 si tratta dell’ultimo appuntamento prima di volare a Nizza per il Tour de France.

Fabio Aru dopo stagioni difficili è alla ricerca del riscatto. Va da sé che la Grande Boucle è il grande appuntamento sul quale ha puntato. Il sardo, molto verosimilmente, dovrà dividere i gradi di capitano con Tadej Pogacar.

Foto: LaPresse