Ciclismo, Vincenzo Nibali si lega alla Regione Marche fino al 2022: lo Squalo mette a disposizione la propria immagine per il turismo

Vincenzo Nibali e le Marche: un rapporto che durerà fino al 2022. Questa mattina, lo Squalo ha sottoscritto un accordo con il quale metterà nuovamente a disposizione la propria immagine per la promozione degli splendidi scenari marchigiani. Dopo, infatti, il biennio 2019-2020, Nibali sarà in sella ancora per mettere in mostra le bellezze naturali. Un’iniziativa che potrà contare, come si apprende dal comunicato della Regione Marche, su strutture in via di sviluppo: piste ciclabili e ciclovie che, in previsione, offriranno circa 900 km di percorsi attrezzati. Il siciliano si legherà alle Marche grazie all’intervento della Camera di commercio del territorio, che affiancherà l’impegno della Regione.

“Ripartiamo sui pedali, con Vincenzo Nibali a trainare il gruppo del comparto turistico regionale. Gli spot realizzati lo scorso anno, in un contesto pre Covid, funzionano bene per questa nuova ripartenza. Risultano perfetti e calibrati alla nuova immagine di un territorio che riprende un percorso bruscamente interrotto. Oggi tante Regioni si sono messe a fare comunicazione pubblicitaria, ma noi abbiamo il vantaggio di essere davanti, dietro la scia di Nibali che continua a spingere per le Marche. Stiamo mettendo in atto misure dirette per le imprese turistiche, che stanno dando un riscontro immediato, ma, in parallelo, investiamo su uno sviluppo strategico del settore, potendo contare sulla collaborazione di Nibali“, le parole del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

Gli appassionati, infatti, avranno già notato la messa in onda di alcuni spot pubblicitari sul Servizio Pubblico, con Vincenzo che in bicicletta descrive le caratteristiche dei luoghi visitati. “Molto contento del lavoro svolto con la Regione Marche lo scorso anno. È stata un’esperienza bella, e piacevole. Gratificante anche per la mia immagine che, insieme a quella delle Marche, è circolata sulle televisioni e mi ha dato grande visibilità. Abbiamo realizzato, insieme, un grande lavoro che ha avuto riscontro ottimi: brave sono state le Marche a realizzare questa campagna e a promuovere l’uso della bici”, le parole del corridore del Bel Paese. Un messaggio chiaro: pensare con speranza al futuro.

