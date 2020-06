Ciclismo, Sep Vanmarcke: “Sono grato e leale al mio team, il mio obiettivo sono le classiche”

Sep Vanmarcke potrebbe lasciare la EF Pro Cycling, con cui è in scadenza di contratto. Nonostante questa situazione di incertezza il corridore belga si è preparato al meglio per la stagione 2020, in attesa di avere maggiori certezze per un 2021 che non lo vede ancora in nessuna squadra.

La speranza di Vanmarcke è comunque quella di restare con il team attuale, anche se la crisi economica dopo la pandemia potrebbe creare qualche problema. La EF Pro Cycling ha in squadra tanti ciclisti che vogliono essere protagonisti nelle classiche come Alberto Bettiol, Sebastian Langeveld, Jens Keukeleire e Kristoffer Halvorsen.

Come riporta il sito Cyclingpro, Vanmarcke ha rilasciato un’intervista a HLN dove presenta la sua stagione: “Il mio unico grande obiettivo in autunno sono le classiche. Il team è molto attento, ci ha diviso in bolle e il programma di tutti è in parte legato alla rapidità con cui il materiale può arrivare in un luogo specifico. Se mi fosse stato permesso scegliere da solo, avrei anche potuto prendere altre decisioni, ma sono felice di adattarmi. Sono particolarmente contento che stiamo tornando alle corse. È di nuovo facile, decide il team e io non devo pensare a cosa sia meglio per allenarmi”.

Ancora il belga sul futuro suo e del team: “Cinque anni fa sarei potuto essere nervoso per la situazione, ma ora la accetto. Le circostanze non sono favorevoli, ma non posso cambiarle. Sto solo cercando di sfruttarle al meglio. Non sono frustrato, mi rendo conto che non ci sono alternative. EF organizza tour linguistici e se ci sono due cose che non accadono durante questa crisi del coronavirus sono i viaggi e lo studio. Io voglio essere leale e grato per gli ultimi anni”.

Foto: LaPresse