Ciclismo, Enric Mas: “Al Tour de France per il podio. Possiamo sfruttare lo scontro tra INEOS e Jumbo-Visma”

È uno degli uomini più attesi in casa Spagna per i Grandi Giri. Dopo un super 2018, con il podio alla Vuelta, nel 2019 però ha leggermente tradito le aspettative. Enric Mas in inverno è passato alla Movistar per provare a trovare il definitivo salto di qualità. In questa stagione molto particolare l’iberico sarà al via prima del Tour de France, poi si confronterà con i rivali sulle strade di casa.

Queste le sue parole riportate da Spaziociclismo, le aspettative sono alte: “Il percorso di questo Tour de France mi ricorda molto la Vuelta 2018. Di solito ci sono giornate di montagna in successione e altre di pianura, ma stavolta è diverso. Io lo affronterò con grande determinazione e partirò con l’obiettivo di salire sul podio. Sì, l’esperienza è un vantaggio che hanno gli altri, io di Tour ne ho corso solo uno, quello dell’anno scorso. Ma è anche vero che alla mia seconda Vuelta sono salito sul podio. Il Tour è diverso, certo, ma io ci proverò”.

Loading...

Loading...

Sul confronto tra le squadre, con INEOS e Jumbo-Visma che sembrano essere superiori: “Noi avremo comunque una formazione molto forte. E potremo anche sfruttare quella che potrebbe essere una guerra fra queste due squadre, che hanno tre capitani ciascuna”.

Il suo programma: “Avrò abbastanza giorni di corsa prima della corsa francese, credo che ci arriverò con il ritmo giusto nelle gambe. Forse a Burgos mi mancherà qualcosa, ma credo che già al Delfinato avrò lo spunto giusto: sarà una guerra, come quella che ci sarà al Tour. Vero che in precedenza correremo meno degli altri anni, ma penso che ci saranno tanti corridori molto più freschi del solito. E che a metà novembre tanti di noi saranno in sella”.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse