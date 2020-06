Ciclismo, Alessandro De Marchi è il primo italiano a tornare in gara! In strada ai Campionati Sloveni

Alessandro De Marchi è stato il primo italiano a disputare una corsa di ciclismo dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Il 34enne friulano ha infatti partecipato ai Campioni Sloveni a cronometro andati in scena nella giornata di ieri. L’azzurro era presente come “ospite”, ha pedalato fuori classifica siglando comunque l’ottavo tempo nella gara vinta da Tadej Pogacar davanti a Primoz Roglic.

L’alfiere della CCC, capace in carriera di vincere tre tappe alla Vuelta di Spagna e un Giro dell’Emilia, sta così scaldando i motori in vista della ripresa effettiva della stagione agonistica: il 1° agosto si correrà le Strade Bianche, primo appuntamento del calendario World Tour a cui il ribattezzato Rosso di Buja non vorrà farsi trovare impreparato.

Foto: Lapresse