Centri estivi, il Coni rilancia gli Educamp. Ragazzi a contatto con i campioni per rilanciare lo sport

C’è molta voglia di sport dopo questi mesi di stop quasi assoluto provocati dall’emergenza sanitaria legata al Covid, dunque il Coni ha deciso di lanciare gli Educamp. Si tratta di centri sportivi estivi dedicati ai ragazzi dai 6 ai 14 anni in cui viene proposto un percorso multidisciplinare per ampliare il bagaglio motorio degli iscritti, con l’obiettivo di aiutare i giovani a diventare i possibili campioni di domani. È già possibile iscriversi (tramite la piattaforma riservata http://areaeducamp.coni.it/) per accedere al corso di Roma, che scatterà il 6 luglio e si concluderà il 4 settembre (dopo 7 settimane totali) al centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa.

Nel corso delle settimane degli Educamp i giovani avranno la possibilità di praticare svariati sport tra cui scherma, calcio, hockey, basket, taekwondo, ginnastica, triathlon e rugby, interagendo tra l’altro con campioni assoluti dello sport italiano come Aldo Montano o Simona Quadarella. Questo progetto punta tutto sul binomio giovani e sport con il claim “Dal gioco ai Giochi”, rispettando comunque tutte le attuale prescrizioni a tutela della salute dei ragazzi e degli addetti ai lavori coinvolti. Di seguito il video promozionale del Coni:

Foto: Lapresse