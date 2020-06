Canottaggio, confermate anche le date degli Europei Junior 2020: gare a Belgrado il 26-27 settembre

La Federazione europea di canottaggio ha confermato, dopo le date degli Europei Under 23, anche quelle della rassegna continentale junior, mentre per la manifestazione senior, bisognerà attendere fine luglio. Per quanto concerne gli Europei Under 23 appuntamento a Duisburg, in Germania il 5-6 settembre, mentre per quel che riguarda gli Europei junior, la kermesse si terrà a Belgrado, in Serbia, il 26-27 settembre.

DATE CANOTTAGGIO EUROPEO 2020

Europei under 23 Duisburg, Germania: 5-6 settembre, date confermate

Europei junior, Belgrado, Serbia: 26-27 settembre, date confermate

Europei senior, Poznan, Polonia: 9-11 ottobre, decisione finale 31 luglio

DATE CANOTTAGGIO EUROPEO 2021

Regata Europea di Qualificazione Continentale Olimpica e Paralimpica, a Varese dal 5 al 7 aprile

Campionati Europei Assoluti a Varese dal 9 all’11 aprile

Campionato Europeo Junior a Monaco (Germania) dal 22 al 23 maggio

Campionati Europei Under 23 a Kruszwica (Polonia) dal 4 al 5 settembre

Foto: Federcanottaggio