Canoa, confermato il calendario internazionale per il resto del 2020

La Federazione Internazionale della canoa ha annunciato la conferma del calendario per il resto della stagione 2020, in cui le gare si terranno soltanto da settembre. Per quanto concerne la canoa velocità, l’unico appuntamento in essere è quello di Szeged, in Ungheria, dal 23 al 27 settembre, che ospiterà la Coppa del Mondo, mentre la stessa località magiara vedrà la Coppa del Mondo di paracanoa dal 24 al 27 settembre. Per quel che riguarda la canoa slalom, invece, dal 16 al 18 ottobre, si disputerà una tappa di Coppa del Mondo a Tacen, in Slovenia, mentre la tappa di Coppa del Mondo di Pau, in Francia, è in programma dal 6 all’8 novembre.

CALENDARIO INTERNAZIONALE CANOA 2020

Canoa velocità

Coppa del Mondo Szeged: 23-27 settembre

Paracanoa

Coppa del Mondo paracanoa Szeged: 24-27 settembre

Canoa slalom

Coppa del Mondo Tacen: 16-18 ottobre

Coppa del Mondo Pau: 6-8 novembre

Foto: comunicato stampa Federcanoa