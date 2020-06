Calcio: grave infortunio per Rolando Mandragora, per il centrocampista dell’Udinese a rischio il ginocchio destro

Nel corso dell’incontro tra Torino e Udinese, un brutto infortunio è occorso al centrocampista Rolando Mandragora, quando la partita aveva da poco ripreso il corso delle operazioni. Ci si trovava, esattamente, al 52° minuto nella ripresa.

Mandragora, durante un contrasto con Meite avvenuto per tentativo di rubargli il pallone, è rimasto a terra, con il ginocchio destro che gli è rimasto letteralmente piantato nel terreno. Il dolore del giocatore in forza alla squadra friulana si è visto subito nell’espressione; immediato l’intervento dello staff medico bianconero, prima dell’ovvia sostituzione con Mato Jajalo.

Mandragora, in questa stagione, aveva giocato finora 2137 minuti, senza realizzare alcuna rete in 25 presenze. Il giocatore è stato sorretto dai medici dell’Udinese, e il timore per molti è che ci sia la possibilità di uno stop rilevante.

Foto: LaPresse