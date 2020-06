Basket 3×3: il torneo preolimpico si disputerà a Graz dal 26 al 30 maggio 2021, azzurre a caccia del pass

Si svolgerà in Austria il torneo di qualificazione olimpica a Tokyo 2020 per il basket 3×3. Per la precisione sarà la città di Graz ad ospitare l’evento, che andrà in scena dal 26 al 30 maggio 2021 per assegnare 6 pass a cinque cerchi (3 per sesso). Si tratterà della prima competizione ufficiale assoluta di pallacanestro 3×3 in Austria, che vedrà la partecipazione di 40 squadre complessive (20 per ogni genere) provenienti da 36 Nazioni diverse. Gli organizzatori locali costruiranno un impianto all’aperto capace di contenere 2000 spettatori circa.

L’Italia sarà presente a Graz solo con la squadra femminile, già campione del mondo nel 2018 ed intenzionata a qualificarsi alla prima edizione dei Giochi Olimpici per questa disciplina. Per quanto riguarda il percorso di qualificazione delle donne, i primi quattro posti sono già stati riservati via ranking a Russia, Cina, Mongolia e Romania mentre le azzurre saranno costrette a piazzarsi tra le migliori tre al preolimpico austriaco per volare in Giappone. Nel caso in cui D’Alie e compagne dovessero fallire a Graz, avrebbero comunque a disposizione un’ultima chance nel torneo di qualificazione “universale” in programma a Budapest in una data ancora da stabilire, che metterà in palio l’ottavo ed ultimo biglietto per Tokyo.

Credits: FIBA Official Website