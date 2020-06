Atletica, Gianmarco Tamberi torna in gara: sabato spettacolo a Rieti per andare oltre 2.30

Gianmarco Tamberi tornerà in pedana sabato 4 luglio a Rieti per la sua terza gara ufficiale (escluso l’evento virtuale) dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Il saltatore in alto sarà impegnato nella seconda tappa della Fastweb Cup, evento a cui parteciperanno anche altri big azzurri come Filippo Tortu (100 metri), Davide Re (200 metri) e Luminosa Bogliolo (100 metri ostacoli).

Il marchigiano è reduce dall’ottimo 2.30 saltato domenica pomeriggio ad Ancona e vuole continuare a esprimersi su quei livelli, l’obiettivo potrebbe anche essere quello di andare oltre a quella quota in un impianto dove ha stampato un sublime 2.36 agli Assoluti 2016 (poche settimane dopo timbrò il record italiano di 2.39 a Montecarlo prima di infortunarsi e dire così addio alle Olimpiadi). Il ribattezzato Halfshave commenta in questo modo ai microfoni della Fidal: “Abbiamo scombussolato un po’ i piani vista la gara di domenica è importante creare un po’ di solidità, quindi abbiamo deciso di posticipare di una settimana l’inizio del ‘carico’ per le gare di agosto. Quella di Rieti è una bella pedana, ricordo bene il 2016 e in che condizione fossi, ma in realtà dopo quella gara ero veramente arrabbiato perché valevo più di 2.36“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ATLETICA LEGGERA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIDAL/Colombo