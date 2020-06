Atletica, cancellate le tappe di Diamond League di Parigi e di Eugene

Ancora novità per il calendario della Wanda Diamond League 2020, in continua evoluzione a causa della pandemia di coronavirus. Sono infatti state cancellate le tappe di Parigi (Francia) e di Eugene (Stati Uniti), mentre l’appuntamento di Gateshead (Gran Bretagna) è stato rinviato al 12 settembre.

Dunque, non si svolgerà quest’anno la tappa di Parigi, che in prima battuta era stata rinviata al 6 settembre. Stessa sorte per il Prefontaine Classic di Eugene, negli Stati Uniti. La tappa di Gateshead, invece, inizialmente in calendario per il 16 agosto, è stata spostata al 12 settembre, almeno in via provvisoria, in attesa delle disposizioni governative. Ricordiamo che la Diamond League 2020, quest’anno priva del tradizionale format che mette in palio punti per la finale, è stata inaugurata dagli Impossible Games di Oslo e continuerà il 9 luglio con un altro evento-esibizione, gli Inspiration Games di Zurigo. Il Golden Gala Pietro Mennea, allo Stadio dei Marmi di Roma, è invece schedulato per giovedì 17 settembre.

Foto: LaPresse