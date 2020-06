Atletica, 3000 dollari di sostegno per 193 atleti di tutto il mondo

La Federazione Internazionale di Atletica Leggera ha destinato un contributo di 3000 dollari (circa 2680 euro) a testa a 193 atleti di 58 nazionalità differenti. Il sostegno economico è costato 600mila dollari complessivi (circa 537mila euro) a World Athletics ed è stato destinato a chi versa in difficoltà a causa della pandemia.

All’ente sovrano della Regina degli Sport erano giunte 261 richieste alla data di scadenza del 31 maggio. Per essere ammessi al sussidio bisognava dimostrare effettive difficoltà finanziarie o comunque un sensibile calo degli introiti, di essere atleti ‘eleggibili’ per le Olimpiadi ma di non essere ai primi sei posti del ranking mondiale di ogni specialità, non aver mai commesso infrazioni in materia di doping e non aver guadagnato più di 6000 dollari di premi nel’ultima Diamond League.

Foto: FIDAL/Colombo