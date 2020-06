Alex Zanardi, sarà ascoltato l’uomo che si trovava dietro di lui. Acquisito dalla Procura di Siena il video dell’incidente

La Procura di Siena, secondo quanto riportato da più fonti di informazione, avrebbe acquisito il video dell’incidente nel quale Alex Zanardi è rimasto coinvolto e per cui si trova in questo momento ricoverato nella città toscana, sotto sedazione, in gravi condizioni, ma al momento non in pericolo di vita.

E’ intenzione della Procura ascoltare l’uomo che ha realizzato il filmato dell’incidente, Alessandro Maestrini, videomaker di Perugia. Ci sarà anche una perizia sull’handbike dell’ex pilota di F1, Cart e WTCC, poi diventato grande anche come atleta paralimpico. Anche grazie ad altri video acquisiti dalla Procura, realizzati in via amatoriale, ogni responsabilità di Marco Ciacci, il quarantaquattrenne alla guida del camion contro il qulae si è scontrato Zanardi, è da escludere. Ciacci, va ricordato, è iscritto nel registro degli indagati, ma è stato già specificato come si tratti di un puro atto dovuto.

Il risveglio dell’ex pilota, nel frattempo, è stato rinviato alla prossima settimana. E nel frattempo, anche se ormai è stato appurato che Zanardi non aveva in alcun modo il telefono in mano al momento dell’incidente o in quelli precedenti, è intervenuto il presidente dell’Associazione italiana dei corridori, ACCPI, Cristian Salvato, invitando caldamente a non fare video quando si sta pedalando, richiamando i ciclisti al fatto che i ragazzi li guardano, in veste di idoli.

