Tennis, Djokovic a Fabio Fognini: “Vorrei allenarti, in campo sono turbolento come te. Mi ritirerò a 50 anni”

Fabio Fognini e Novak Djokovic hanno dato grande spettacolo con una diretta Instagram, i due tennisti hanno chiacchierato a lungo per la gioia del pubblico. Il serbo si è paragonato al ligure: “Sul campo sono come te, un po’ turbolento. Quando urlo e rompo la racchetta, non sono felice. Per tanti anni mi sono sentito in colpa per questo. Ho dovuto accettare di essere un uomo che sbaglia. La cosa più importante è come recuperi da certe situazioni“.

Il numero 1 al mondo si è poi candidato per rivestire i panni di coach dell’azzurro: “Tu saresti il tennista che più mi piacerebbe allenare. Credo che il tuo team stia facendo un grande lavoro. Ma penso che potrei dare il mio contributo“. Fabio Fognini ha poi chiesto a Novak Djokovic quando intenderà ritirarsi e il balcanico si è spinto in là nel tempo: “Mi ritirerò a 50 anni, è un bel numero“.

Loading...

Loading...

Novak Djokovic si è poi dilungato: “Piatto italiano preferito? L’amatriciana di Trilussa. Senza glutine. Non ho preso il passaporto italiano perché c’erano Fognini e Naso (Fiorello, ndr) che erano più forti di me. I primi sette giorni della quarantena ero ansioso. Non riuscivo a spiegarmi il motivo. Ho avuto tante discussioni con mia moglie sui nostri bambini. Per trovare la serenità faccio esercizi di yoga pranayama che consiglio a tutti. Per me la meditazione è essenziale per rigenerarmi. Per noi tennisti che siamo soli in campo, è qualcosa di fondamentale. La faccio da 10 anni“.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse