Quando arriva bonus da 800 euro? Chi ne ha diritto, possibili requisiti più stringenti, servirà una nuova domanda all’INPS?

I lavoratori autonomi con partita IVA potrebbero beneficiare di un bonus di 800 euro, garantito dal Governo per fronteggiare la crisi economica causa dall’emergenza sanitaria. L’Italia resterà in lockdown fino al 3 maggio e la maggior parte dei cittadini è stata costretta a rimanere a casa in queste settimana, riducendo notevolmente la propria attività e di conseguenza anche guadagni e fatturati. Per il mese di marzo è già stato erogato un bonus di 600, per aprile si parla di alzare la cifra e di spingersi fino a 800 euro che potrebbero poi essere rinnovati anche per il mese di maggio. Ci potrebbero essere però dei requisiti più stringenti per avere accesso a questo sostentamento, si pensa infatti di riservarlo soltanto a chi ha avuto un reddito inferiore ai 35000 euro nel 2018 e sarebbe rivolto a tutti quei lavoratori iscritti all’INPS o a casse di previdenza private.

Il Governo sta varando il nuovo decreto fiscale, una manovra da 50 miliardi di euro come ha annunciato Giuseppe Conte durante le informative odierne al Senato e alla Camera. I dettagli, però, verranno svelati ufficialmente soltanto nei prossimi giorni, entro la fine di aprile dovrebbe essere definitivamente presentato il decreto economico di aprile. Come si potrà presentare la domanda non è ancora noto, potrebbero essere applicate le stesse modalità del bonus da 600 euro previsto per marzo oppure i bonifici potrebbero essere eseguiti automaticamente in base alla documentazione già ricevuta da INPS e casse di previdenza private.

Loading...

Loading...

BONUS 800 EURO: A CHI SPETTA? QUALI SONO I REQUISITI?

I lavoratori autonomi, con partita IVA e iscritti all’INPS o a casse di previdenza privata, hanno beneficiato di un bonus di 600 euro per quanto riguarda il mese di marzo: la cifra era rivolta a tutti gli iscritti all’INPS mentre per quanto riguarda i professionisti di cassa di previdenza privata bisognava avere avuto un reddito inferiore ai 35000 euro nel 2018 oppure tra 35000 e 50000 euro in quell’anno ma con un calo del fatturato nel 2020 rispetto al 2019. Hanno beneficiato di questo sostegno più di 4 milioni di lavoratori e ora questa misura potrebbe anche aumentare: si parla infatti di un assegno di 800 euro per il mese di aprile e di un altro assegno di 800 euro per il mese di maggio. Avrebbero diritto al bonus di 800 euro:

– Lavoratori autonomi iscritti all’INPS e alle casse private.

– Lavoratori del settore dello spettacolo.

– Lavoratori del settore agricolo.

– Co.co.co.

COSA SERVE PER AVERE IL BONUS 800 EURO? I REQUISITI

Ci potrebbero essere dei criteri più stringenti, però, per richiedere il bonus: si parla infatti di riservarlo esclusivamente a quei lavoratori autonomi che hanno avuto un reddito inferiore a 35000 euro nel 2018. Non ci sono però ancora delle ufficialità e magari potrebbero subentrare anche altri requisiti, ne sapremo di più nei prossimi giorni.

PER QUALI MESI RIGUARDA IL BONUS 800 EURO? DOPPIO ASSEGNO PER APRILE E MAGGIO?

La misura di 800 euro sarebbe doppia per i mesi di aprile e maggio per un totale di 1600 euro.

COME RICHIEDERE IL BONUS DA 800 EURO?

Al momento non c’è ancora una risposta, si attende l’ufficialità della misura. Come si potrà presentare la domanda non è ancora noto, potrebbero essere applicate le stesse modalità del bonus da 600 euro previsto per marzo oppure i bonifici potrebbero essere eseguiti automaticamente in base alla documentazione già ricevuta da INPS e casse di previdenza private. Non è dunque dato sapere se servirà una domanda domanda all’INPS.

QUANDO ARRIVA IL BONUS DA 800 EURO?

Al momento non ci sono date, visto che il decreto deve essere ancora presentato. Potrebbe magari arrivare a inizio maggio ma sono tutte ipotesi.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse