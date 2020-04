Beach volley, stagione compromessa: si riparte a novembre? A rischio cancellazione Mondiali ed Europei giovanili

Anche l’ultimo baluardo della stagione estiva ha ceduto e ora davvero la possibilità di saltare a piè pari la stagione del beach volley rischia di tramutarsi in realtà. Nei giorni scorsi gli organizzatori hanno annunciato anche la cancellazione dell’ultimo Major Series rimasto in piedi, il torneo di Gstaad in Svizzera, e a questo punto si può dire che buona parte della stagione è saltata a causa del coronavirus e nelle prossime settimane si proverà a stilare un calendario di massima che potrebbe partire da novembre 2020 per arrivare direttamente a Tokyo 2021.

Ai tornei cancellati già dopo la prima ondata di contagi, si sono aggiunti nelle ultime settimane il 4 stelle di Itapema (Brasile), il 3 stelle di Jurmala (Lettonia) dal 6 al 10 maggio, il 4 stelle di Ostrava (Repubblica Ceca) dal 20 al 24 maggio, il 4 stelle di Varsavia (Polonia) dal 27 al 31 maggio, il 4 stelle di Mosca dal 3 al 7 giugno, il Major series di Roma dal 9 al 14 giugno, il torneo 1 stella di Miguel Pereira (Brasile) all’11 al 14 giugno, l’1 stella di Raja Ampat (Indonesia) dall’11 al 14 giugno, il torneo 1 stella di Ios (Grecia) dal 12 al 14 giugno, il Major Series di Gstaad dal 7 al 12 luglio, il 4 stelle di Espinho dal 14 al 19 luglio, il Major Series di Vienna dall’11 al 16 agosto e le World Tour Finals di Amburgo dal 19 al 23 agosto.

Questi, invece, sono i tornei del World Tour ancora in programma ma tutti a forte rischio cancellazione o rinvio: Klaipeda (Lituania) dal 2 al 5 luglio (1 stella femminile), Qidong (Cina) 2 stelle e Daegu (Corea del Sud) 1 stella solo femminile dal 9 al 12 luglio, Larnaka (Cipro) 2 stelle femminile dal 10 al 12 luglio, Bettystown (Irlanda) 1 stella maschile dal 17 al 19 luglio, Buyed (Corea) 1 stella femminile dal 30 luglio al 2 agosto, Lubijana (Slovenia) 1 stella dal 30 luglio al 2 agosto, Vaduz (Liechtenstein) 1 stella dal 5 all’8 agosto, Busan (Corea) dal 6 al 9 agosto 1 stella femminile, Rubavu (Rwanda) 2 stelle dal 19 al 22 agosto, Salalah (Oman) 1 stella maschile dal 19 al 22 agosto, Sonderborg (Danimarca) 2 stelle maschile dal 20 al 22 agosto, Montpellier (Francia) 1 stella maschile dal 25 al 29 agosto.

Già rinviato a novembre e poi al 2021 il Mondiale Under 21 in programma in Thailandia a Roi Et a giugno 2020, mentre non si conosce il destino dei tre campionati Europei giovanili, attualmente ancora in programma ma forte rischio cancellazione: Under 18 a Izmir in Turchia dall’8 al 12 luglio, l’Under 20 dal 12 al 16 agosto a Brno in Repubblica Ceca e l’Under 22 a Vlissingen in Olanda dal 2 al 6 settembre. A forte rischio anche il circuito tricolore, che si sarebbe dovuto disputare sulla distanza delle sei o sette tappe durante tutta la stagione estiva.

Foto Fivb