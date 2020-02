VIDEO Sassuolo-Roma 4-2, highlights, gol e sintesi della partita: Caputo la decide con una doppietta nel primo tempo

Il Sassuolo demolisce la Roma con un sonoro 4-2 e si avvicina notevolmente all’obiettivo della salvezza. Gli emiliani hanno dominato in lungo e in largo l’anticipo serale della 22ma giornata della Serie A 2019-2020 di calcio maschile imponendosi al Mapei Stadium di Reggio Emilia grazie alla doppietta di Caputo e ai gol di Djuricic e Boga. Dall’altra parte non sono bastate le reti di Dzeko e Veretout (su rigore). Di seguito gli highlights ed i gol della sfida:

HIGHLIGHTS SASSUOLO-ROMA 4-2:

L’1-0 DI CAPUTO AL 7′:

IL RADDOPPIO DI CAPUTO AL 16′:

IL 3-0 DI DJURICIC AL 26′:

IL 3-1 DI DZEKO AL 55′:

IL 4-2 di BOGA AL 74′:

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse