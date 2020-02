VIDEO MotoGP, Test Sepang Shakedown 2020: Daniel Pedrosa davanti a Pirro nella prima giornata

Daniel Pedrosa è stato il migliore nel day-1 dello shakedown a Sepang (Malesia) del Mondiale 2020 di MotoGP. Si tratta di test molto importanti per verificare che tutto sia al proprio posto, in vista dell’inizio della prossima stagione. Il pilota spagnolo, in sella alla KTM ha messo insieme 50 giri, precedendo Michele Pirro che, girando con le due Desmosedici messa a disposizione della casa di Borgo Panigale, si è fermato a 0″284 e a 0″553 dall’iberico.

A seguire troviamo il collaudatore della Suzuki Sylvain Guintoli a 0″595 e lo spagnolo Alex Marquez, campione del mondo di Moto2 del 2019, a 0″692. Il fratellino di Marc vuol assolutamente prendere confidenza con la sua Honda HRC213V nel più breve tempo possibile, per essere all’altezza del compito assegnatogli. Hanno completato il quadro il sudafricano Brad Binder sull’altra KTM a 0″991, il collaudatore della Honda Stefan Bradl a 1″012, il britannico Bradley Smith sull’Aprilia a 2″135 e il nostro Lorenzo Savadori sempre in sella alla moto di Noale con 4″796 di distacco. Non ha girato, invece, l’iberico Jorge Lorenzo.

VIDEO TEST SEPANG SHAKEDOWN 2020





Loading...

Loading...

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse