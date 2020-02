VIDEO Morgan spiega quanto accaduto con Bugo ieri sera al Festival di Sanremo 2020

Il 70° Festival di Sanremo ha visto nella quarta serata l’incredibile caso della squalifica di Bugo e Morgan, che erano in gara con il brano “Sincero”: oggi Morgan è andato in sala stampa per spiegare ai giornalisti presenti quanto accaduto ieri sera sul palco dell’Ariston.

VIDEO MORGAN SPIEGA QUANTO ACCADUTO IERI AL FESTIVAL

Di seguito il video di quanto accaduto ieri e le foto.

Questo il testo cantato da Morgan:

“Le brutte intenzioni, la maleducazione,

la tua brutta figura di ieri sera,

la tua ingratitudine, la tua arroganza,

fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa,

certo disordine è una forma d’arte,

ma tu sai solo coltivare invidia,

ringrazia il cielo, sei su questo palco,

rispetta chi ti ci ha portato dentro,

questo sono io“.

Loading...

Loading...

Questo il testo originale di “Sincero”:

“Le buone intenzioni, l’educazione

La tua foto profilo, buongiorno e buonasera

E la gratitudine, le circostanze

Bevi se vuoi ma fallo responsabilmente

Rimetti in ordine tutte le cose

Lavati i denti e non provare invidia

Non lamentarti che c’è sempre peggio

Ricorda che devi fare benzina

Ma sono solo io“.

VIDEO BUGO LASCIA SUL PALCO MORGAN

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BUGO CHE LASCIA SOLO SUL PALCO MORGAN

FOTO BUGO E MORGAN POCO PRIMA DELLA SQUALIFICA

TUTTI I VIDEO DELLE CANZONI IN GARA A SANREMO 2020

NUOVE PROPOSTE

Eugenio in via di Gioia

Tecla

Fadi

Leo Gassmann

Gabriella Martinelli e Lula

Fasma

Marco Sentieri

Matteo Faustini

CAMPIONI

Irene Grandi

Marco Masini

Rita Pavone

Achille Lauro

Diodato

Le Vibrazioni

Anastasio

Elodie

Bugo e Morgan

Alberto Urso

Riki

Raphael Gualazzi

Piero Pelù

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Levante

Pinguini Tattici Nucleari

Tosca

Francesco Gabbani

Paolo Jannacci

Rancore

Junior Cally

Giordana Angi

Michele Zarrillo

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI SANREMO 2020 E MUSICA

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse