VIDEO Morgan e Bugo litigio a Sanremo: parole della canzone cambiate, ecco cosa è successo

Pochi dubbi sul ritenere il litigio tra Morgan e Bugo è uno dei tratti “cult” del 70° Festival di Sanremo. Il duo, in gara con il pezzo “Sincero”, era pronto sul palco e spettava a Morgan dare il via alla canzone. Tuttavia, fin dall’inizio qualcosa non ha quadrato: le parole infatti erano diverse. Una improvvisata da parte del cantautore che ha stupito un po’ tutti e soprattutto ha colpito l’attenzione di Bugo che ha abbandonato il palco, lasciando da solo il proprio partner. Le parole del testo erano infatti: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, L’ingratitudine, la tua arroganza. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo disordine è una forma d’arte, ma tu stai solo a coltivare invidia. Ringrazia il cielo, sei su questo palco. Rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io…“.

IL VIDEO COMPLETO DEL LITIGIO TRA MORGAN E BUGO

PERCHE’ HANNO LITIGATO MORGAN E BUGO? LE CAUSE DELL’ACCADUTO

Loading...

Loading...

TUTTI I VIDEO DELLE CANZONI IN GARA A SANREMO 2020

NUOVE PROPOSTE

Eugenio in via di Gioia

Tecla

Fadi

Leo Gassmann

Gabriella Martinelli e Lula

Fasma

Marco Sentieri

Matteo Faustini

CAMPIONI

Irene Grandi

Marco Masini

Rita Pavone

Achille Lauro

Diodato

Le Vibrazioni

Anastasio

Elodie

Bugo e Morgan

Alberto Urso

Riki

Raphael Gualazzi

Piero Pelù

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Levante

Pinguini Tattici Nucleari

Tosca

Francesco Gabbani

Paolo Jannacci

Rancore

Junior Cally

Giordana Angi

Michele Zarrillo