VIDEO I giocatori dei Lakers chiamati col nome di Kobe Bryant: il toccante ricordo del Campione

La notte NBA è stata dedicata alla memoria del compianto Kobe Bryant che è scomparso domenica scorsa in un tragico incidente in elicottero. L’ex icona dei Los Angeles Lakers è stato ricordato prima dell’inizio dell’incontro tra la sua ex squadra e i Portland Trail Blazer, tutti i giocatori della squadra di casa sono stati annunciati dallo speaker con il nome di “Kobe Bryant”. Di seguito il VIDEO di un momento toccante.

VIDEO SPEAKER CHIAMA “KOBE BRYANT” TUTTI I GIOCATORI DEI LAKERS:

Foto: Lapresse