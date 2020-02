VIDEO Hellas Verona-Juventus 2-1: gol, sintesi, highlights. Cristiano Ronaldo show, Borini e Pazzini castigano la Signora

La Juventus è clamorosamente stata sconfitta dal Verona per 2-1 nell’anticipo della 23ma giornata della Serie A 2020 di calcio. I Campioni d’Italia sono usciti con le ossa rotte dallo Stadio Bentegodi e ora rischiano di essere agganciati dall’Inter in testa alla classifica, in caso di successo dei nerazzurri nel derby contro il Milan allora avremo due capoliste del nostro campionato. I bianconeri sono passati in vantaggio a metà del secondo tempo grazie a un gol di Cristiano Ronaldo, gli uomini di Maurizio Sarri sembravano avere in tasca la vittoria e invece hanno subito la spettacolare rimonta dei padroni di casa che hanno trionfato grazie alle reti di Borini e Pazzini.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse