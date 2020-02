VIDEO Franco Morbidelli, Test MotoGP: “Bilancio positivo. Honda e Ducati mi seguono? Fa piacere”

Franco Morbidelli si è ben comportato durante i Test MotoGP andati in scena nel weekend a Sepang e il centauro della Yamaha Petronas ha analizzato il suo rendimento ai microfoni di Sky Sport: “Il bilancio è positivo perché siamo stati abbastanza veloci in tutti i giorni. A parte il giro veloce puro, il passo è stato abbastanza buono soprattutto nel secondo pomeriggio. Sono abbastanza soddisfatto, dobbiamo lavorare un pochino in frenata dove le Yamaha ufficiali sono più performanti di noi e da lì vedere in che direzione andare ma già da adesso mi sento bene“.

Lin Jarvis si aspetta che Honda e Ducati vengano a fare la corte a Franco Morbidelli e il pilota ha risposto con un sorriso: “E’ meglio non pensarci a queste cose perché tolgono concentrazione, meglio concentrarsi sul fare un buon lavoro in pista. Fa comunque piacere che altre scuderie siano interessate a te perché il lavoro che stai facendo in MotoGP è buono“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Franco Morbidelli.

VIDEO FRANCO MORBIDELLI, DICHIARAZIONI TEST MOTOGP:

Foto: Valerio Origo