VIDEO Enrico Nigiotti Sanremo 2020, l’esibizione in finale con “Baciami adesso”

Il video di Enrico Nigiotti in finale all’Ariston! Il 70° Festival di Sanremo terminerà oggi, sabato 8 febbraio, a partire dalle ore 20.30: al teatro Ariston nel corso della quinta ed ultima serata i 23 Campioni rimasti in gara dopo la squalifica di Bugo e Morgan riproporranno i loro brani. Ci sarà, per la prima volta nell’edizione 2020 tra i Campioni, la cosiddetta “Votazione Mista” con Televoto, Giuria Demoscopica e Giuria Sala Stampa che rispettivamente avranno un peso sul risultato finale del 34%, 33% e 33%. Una volta proclamati i primi tre classificati tutti i voti delle cinque serate verranno azzerati e si procederà ad una nuova votazione, con la medesima metodologia appena esposta.

A condurre il Festival sarà Amadeus, affiancato questa sera da Francesca Sofia Novello, alla seconda serata di conduzione come Sabrina Salerno e Diletta Leotta, mentre sarà al debutto in questo ruolo Mara Venier. Gli ospiti annunciati al momento sono tutti cinematografici: il cast del film “La Mia Banda Suona Il Pop” di Fausto Brizzi, composto da Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Donatella Finocchiaro.

Il terzo artista in gara questa sera tra i Campioni è Enrico Nigiotti, con il brano “Baciami adesso”.

