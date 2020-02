Tiro a segno, Europei 2020: le carte olimpiche ancora a disposizione. Il regolamento e i pass gara per gara

Il momento è sempre più vicino. Gli Europei a 10m 2020 di tiro a segno stanno per iniziare. Da martedì prossimo infatti, con l’apertura del programma riservata agli juniores, si darà fuoco alle polveri della kermesse. Una manifestazione continentale – da disputarsi in quel di Wroclaw (Polonia) – quantomai importante dal momento che, oltre agli allori annuali, assegnerà in questa edizione anche parte delle ultime carte olimpiche rimaste a disposizione per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo.

Un’occasione quindi da non farsi sfuggire per tutti quei tiratori che non hanno ancora ottenuto il pass in vista della rassegna nipponica estiva. Ma come funziona il regolamento per ottenere il ticket verso la capitale del Sol Levante?

I pass verranno assegnati solo nelle gare individuali riservate ai senior (venerdì 28 e sabato 29 febbraio) e ve ne saranno disponibili due per ogni singolo contest. In totale quindi, considerando che le gare di carabina e pistola vengono disputate sia al maschile sia al femminile, vi saranno 8 “biglietti verso Tokyo 2020”.

Per ottenerli non è necessario vincere o piazzarsi al secondo posto: molti tiratori o contingenti nazionali che parteciperanno alla gara in terra polacca (ad esempio la Russia, ndr) possiedono, per le gare dalla breve distanza, già una o due “carte olimpiche” ottenute nel recente passato fra Mondiali o Coppe del Mondo e quindi questo meccanismo fa scivolare verso il basso la disponibilità dei ticket a Cinque Cerchi.

Per ipotesi, in una finale dove tutti e otto i partecipanti siano già dotati di carta olimpica, i pass verso Tokyo andrebbero al nono e al decimo classificato in qualifica: questo rende importante, di conseguenza, ogni singolo colpo e respiro all’interno del poligono di Wroclaw.

Di seguito infine la tabella della Federazione Internazionale (ISSF), gara per gara

Carabina 10m Uomini

still open 2020 ECH Wroclaw

still open 2020 ECH Wroclaw

Carabina 10m Donne

still open 2020 ECH Wroclaw

still open 2020 ECH Wroclaw

Pistola 10m Uomini

still open 2020 ECH Wroclaw

still open 2020 ECH Wroclaw

Pistola 10m Donne

still open 2020 ECH Wroclaw

still open 2020 ECH Wroclaw



Foto: Zangirolami