Test F1 in tv: orari, programma, streaming, palinsesto Sky

Tra meno di 24 ore scatterà ufficialmente la stagione 2020 della Formula Uno, dato che prenderanno il via gli attesissimi test pre-stagionali sul circuito del Montmelò (Spagna) con la sei giorni di lavori in pista che ci permetteranno di vedere finalmente in azione le nuove vetture. Si tratterà quindi della giusta occasione per provare a farci una prima parzialissima idea sui valori in campo in questa stagione che si annuncia quanto mai vibrante e interessante con Ferrari e Red Bull alla caccia delle imprendibili Frecce d’Argento.

Il programma dei test sul tracciato situato vicino a Barcellona si svilupperà su due finestre composte da tre giornate ciascuna (rispetto agli otto giorni canonici come succedeva fino all’edizione 2019), rispettivamente da domani, mercoledì 19 febbraio, fino a venerdì 21 quindi si ripartirà da mercoledì 26 fino a venerdì 28.

Ogni turno scatterà alle ore 9.00 per poi concludersi alle ore 18.00 con un’ora di pausa pranzo fissata tra le ore 13.00 e le 14.00 nella quale il tracciato sarà chiuso. Team e piloti lavoreranno duramente per presentarsi nel migliore dei modi al via stagionale del 15 marzo, come sempre con il Gran Premio d’Australia, e sfrutteranno ogni momento di queste sessioni per mettere alla frusta ogni componente della vettura e capire come si è lavorato a livello di progettazione. La sfida tra Mercedes, Ferrari e Red Bull è già pronta ad incendiarsi!

COME SEGUIRE I TEST IN TV — Sky Sport si è assicurata i diritti per trasmettere in diretta tutti i test di Barcellona e coprirà l’intere giornata live sul canale Sky Sport F1 (207).

In streaming si potranno seguire su SkyGo (riservato ai soli abbonati) su pc, tablet e smartphone.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le giornate dei test.

PROGRAMMA TEST BARCELLONA 2020 – F1

Mercoledì 19 febbraio

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test F1, prima giornata

Giovedì 20 febbraio

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test F1, seconda giornata

Venerdì 21 febbraio

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test F1, terza giornata

Mercoledì 26 febbraio

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test F1, quarta giornata

Giovedì 27 febbraio

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test F1, quinta giornata

Venerdì 28 febbraio

09.00-13.00 e 14.00-18.00 Test F1, sesta giornata

