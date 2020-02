Tennis, Jannik Sinner sconfitto al primo turno da Mikael Ymer. L’azzurrino ko in due set

Il veloce indoor di Montpellier (Francia) non riserva grandi notizie a Jannik Sinner e al tennis italiano. Il giovane altoatesino è stato sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 dallo svedese Mikael Ymer (n.76 ATP) in 1 ora e 25 minuti di gioco. Una prestazione sottotono del n.78 del mondo, lontano dai livelli di gioco espressi l’anno passato e particolarmente sofferente nello scambio prolungato dalla parte sinistra del campo. Una battuta d’arresto che va ad associarsi alle altre di questo inizio 2020 e che, ovviamente, non può far piacere.

Nel primo set l’avvio di Jannik non è dei migliori: break nel secondo game e tanti errori non forzati. L’azzurrino fatica a essere incisivo con il suo colpo migliore, il rovescio, e lungo quella diagonale lo svedese fa la differenza, dominando lo scambio e costringendo Sinner a fare i chilometri. Ymer va sul 4-1 e mantiene una velocità di crociera convincente con la prima di servizio, che si traduce nell’88% dei quindici conquistati con questo fondamentale. Il 18enne nostrano, dunque, è costretto alla resa nel primo parziale sullo score di 6-3 in 36′.

Nel secondo set il n.78 del ranking aumenta la profondità dei propri colpi in risposta e arrivano due break nel secondo e nel quarto game. Sfortunatamente è ancora la battuta a tradire Jannik che, alternando colpi di pregevole fattura a errori marchiani, perde in serie i turni in battuta nel terzo, nel quinto e nel settimo gioco, consentendo al rivale di portarsi avanti nel punteggio sul 4-3. Un break letale per le ambizioni del nostro portacolori, ko sul 6-4, con Ymer che conclude con il 76% di punti ottenuti con la prima in battuta e il 52% dei quindici conquistati con la risposta alla seconda di Sinner.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo