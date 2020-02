Tennis, ATP Montpellier 2020: Monfils e Goffin accedono ai quarti di finale, fuori Auger-Aliassime

Nella giornata odierna si è il completato il programma degli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Montpellier (Francia). Dopo le eliminazioni eccellenti di Shapovalov e Dimitrov maturate ieri, oggi sul cemento transalpino si sono disputati gli altri sei match del tabellone: Monfils e Goffin hanno fatto valere i gradi vincendo i rispettivi incontri, mentre è caduto a sorpresa Auger-Aliassime. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto nel Sud della Francia.

Il derby francese tra Gael Monfils e Adrian Mannarino ha allietato la serata di Montpellier: dopo poco più di ore di gioco il leader del seeding ha battuto in rimonta il connazionale con il punteggio di 4-6 6-1 6-4 e ha dunque guadagnato l’accesso ai quarti di finale. Non ha fallito l’appuntamento neanche il numero 2 del tabellone, il belga David Goffin, che si è sbarazzato in un’ora e quarantotto minuti del kazako Alexander Bublik con lo score finale di 6-3 7-6 (9).

Continua il momento negativo di Felix Auger-Aliassime, quinta testa di serie del torneo, che è stato sconfitto in due set dal padrone di casa Pierre Hugues-Herbert: il canadese classe 2000 si è arreso dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco con il punteggio di 6-7 (2) 5-7. Herbert ai quarti di finale affronterà Goffin con la speranza di mietere un’altra vittima di lusso e proseguire l’avventura nell’Open Sud de France. Un altro francese che sorride è Richard Gasquet, che ha superato in rimonta lo spagnolo Feliciano Lopez dopo due ore e sei minuti di gioco: il tennista nativo di Beziers si è aggiudicato lo scontro tra veterani del circuito con il punteggio di 6-7 (1) 6-4 6-2. Domani Gasquet contenderà l’accesso in semifinale al canadese Vasek Pospisil.

Nel primo match di giornata il serbo Filip Krajinovic, numero 7 del seeding, ha avuto vita facile contro lo svedese Mikael Ymer, giustiziere di Jannik Sinner: il ventisettenne nativo di Sombor ha sbrigato la pratica in un’ora e diciotto minuti con un perentorio 6-1 6-1; ai quarti di finale Krajinovic se la vedrà con il francese Gregoire Barrere. Lo slovacco Norbert Gombos ha impiegato addirittura cinque minuti in meno per sconfiggere il finlandese Emil Ruusuvuori: 7-5 4-6 il risultato finale in favore del numero 104 del ranking ATP, che nel prossimo turno affronterà Monfils.

ATP MONTPELLIER 2020: I RISULTATI DI OGGI

Mikael Ymer (Swe) – Filip Krajinovic (Srb) 1-6 1-6

Alexander Bublik (Kaz) – David Goffin (Bel) 3-6 6-7 (9)

Feliciano Lopez (Esp) – Richard Gasquet (Fra) 7-6 (1) 4-6 2-6

Emil Ruusuvuori (Fin) – Norbert Gombos (Svk) 5-7 4-6

Felix Auger-Aliassime (Can) – Pierre-Hugues Herbert (Fra) 6-7 (2) 5-7

Gael Monfils (Fra) – Adrian Mannarino (Fra) 4-6 6-1 6-4

