Tennis, Atp Montpellier 2020: il tabellone di Jannik Sinner. L’azzurro affronterà Ymer al primo turno, Krajinovic all’orizzonte

E’ stato reso noto pochi minuti fa il tabellone del torneo Atp Montpellier 2020 (superficie indoor). Jannik Sinner è stato inserito nella parte alta e al primo turno affronterà lo svedese Mikael Ymer numero 78 del mondo. Una sfida che si preannuncia molto equilibrata tra due giovani di grandi prospettive. L’italiano, sceso dopo gli Australian Open alla posizione numero 82 della classifica mondiale, esordirà nel torneo francese lunedì 3 febbraio.

Nel caso in cui Sinner dovesse riuscire a superare l’ostacolo scandinavo, agli ottavi si troverà di fronte il serbo Filip Krajinovic testa di serie numero 7, che al 1° turno sfiderà un qualificato. Il candidato principale per l’approdo in semifinale di questa parte di tabellone è il bulgaro Grigor Dimitrov. In caso di exploit del 18enne nativo di San Candido, il tennista 20° del ranking potrebbe rappresentare un test importantissimo nel suo percorso di crescita.

Il padrone di casa Gael Monfils è la testa di serie numero 1 del torneo Atp Montpellier. Subito dietro nel seeding c’è il belga David Goffin. Fari puntati anche sui canadesi Danis Shapovalov (numero 3 della manifestazione) e Felix Auger-Aliassime (quinta testa di serie del torneo).

Si tratta dell’esordio assoluto per Jannik Sinner nell’Open Sud de France visto che l’anno passato, in questo periodo, l’azzurro era oltre la 500ma posizione del ranking ATP. Dopo aver provato l’emozione di partecipare ad uno Slam (ricordiamo che il giovane italiano è stato eliminato al secondo turno degli Australian Open), Sinner è chiamato a confermare la bontà del lavoro svolto durante il periodo invernale e a portare a casa punti importanti per continuare la sua scalata alla top 50.

