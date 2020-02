Tennis, ATP Marsiglia 2020: Sinner, Cilic e Pospisil agli ottavi di finale, eliminato Khachanov

Giornata di primo turno andata in archivio a Marsiglia (Francia). Sul cemento transalpino, Jannik Sinner ha sconfitto per 6-4 7-6 (5) l’insidioso slovacco Norbert Gombos (n.102 del mondo), conquistandosi l’accesso agli ottavi di finale dove affronterà il russo Daniil Medvedev (n.5 ATP). Una prestazione lucida e attenta quella dell’altoatesino che si è meritato il successo. Conferma il proprio stato di forma il canadese Vasek Pospisil (n.98 del ranking): il nordamericano ha superato il finlandese Emil Ruusuvuori (n.101 ATP) con lo score di 7-6 (6) 6-3. Pospisil se la vedrà agli ottavi contro il solido polacco Hubert Hurkacz (n.29 ATP), vittorioso piuttosto nettamente con il francese Antoine Hoang per 6-4 6-1.

Vince, ma soffre più del dovuto il croato Marin Cilic (n.39 del ranking): il balcanico ha sconfitto in tre set 3-6 7-6 (5) 6-4 il bielorusso Ilya Ivashka (n.137 del mondo). Servirà un’altra prova da parte di Cilic in vista degli ottavi, dove ci sarà ad attenderlo la testa di serie n.4 del torneo Denis Shapovalov. A completamento del quadro Gilles Simon (n.58 del mondo) ha avuto la meglio nei confronti del connazionale (wild card) Harold Mayot per 6-4 7-6 e giocherà contro lo sloveno Aljaz Bedene (n.47 del ranking), che ha sconfitto a sorpresa il russo Karen Khachanov (n.17 del mondo): 4-6 6-4 7-5 il punteggio in favore di Bedene e per la testa di serie n.5 una battuta d’arresto inaspettata.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: lev radin / Shutterstock.com