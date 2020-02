Taekwondo: è il momento del Turkish Open 2020

Dopo l’archiviazione del Fujaraj Open, la stagione del taekwondo internazionale non osserva la benché minima pausa: all’orizzonte infatti c’è subito il Turkish Open 2020, torneo di classificazione G1 che si terrà dal 6 al 7 febbraio in quel del WOW Istanbul Convention Center, impianto di prestigio all’interno della capitale anatolica.

Come di consueto per questi appuntamenti è attesa una numerosa partecipazione, in tutte le categorie dai cadetti ai seniores, in particolare da parte dei tesserati facenti parte di club o team nazionali; cosa verificatasi anche nell’ultimo fine settimana negli Emirati Arabi Uniti.

La 7a edizione del Turkish Open promette quindi spettacolo e imprevedibilità e non è detto che “dal mazzo” non possa uscire anche il nome di qualche italiano in grado di andare a medaglia, anche se la nazionale maggiore azzurra non sarà presente a Istanbul poichè attualmente impegnata nella preparazione della President Cup (18-21 febbraio) e dell’Helsinborg Open (22-23 febbraio), appuntamenti che si terranno uno in fila all’altro nella città svedese.

Non resta quindi che allacciare le cinture e preparasi all’evento, dove sicuramente i beniamini di casa vorranno fare bene per continuare l’espansione di uno sport ormai entrato nell’elitè planetaria e che conta, anche lui, i giorni verso il countdown olimpico di Tokyo 2020.

Foto: FITA