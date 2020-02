Sport in tv oggi (domenica 2 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una domenica 2 febbraio quanto mai ricca di eventi sportivi. Tanti appuntamenti per gli sport invernali, con la Coppa del Mondo di sci alpino tra Garmisch e Rosa Khutor, quindi tantissimo calcio tra Serie A, Serie B, Liga, Premier League e BundesLiga, ma il piatto forte arriverà in mattinata, con la finale degli Australian Open. Non andranno dimenticati anche i campionati di basket e volley, quindi biliardo, ciclo-cross, rugby e basket NBA. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo di oggi.

PROGRAMMA COMPLETO EVENTI DI OGGI, DOMENICA 2 FEBBRAIO

ore 1.00 BASKET, NBA – Orlando Magic-Miami Heat – diretta su Sky Sport NBA (206)

ore 5.55 TENNIS, Australian Open, finale doppio maschile – diretta su DAZN e Eurosport1 (210)

ore 9.00 SCI ALPINO, supergigante femminile da Rosa Khutor – diretta su Raisport (227) e Eurosport2 (211)

ore 9.30 TENNIS, Australian Open, finale maschile Dominic Thiem-Novak Djokovic – diretta su DAZN e Eurosport1 (210)

ore 10.30 SCI ALPINO, prima manche gigante maschile da Garmisch – diretta su Eurosport2 (211) diretta su Eurosport2 (211)

ore 11.30 COMBINATA NORDICA – HS109 Austria – diretta su Eurosport2 (211)

ore 12.00 CALCIO, Liga – Leganes-Real Sociedad – diretta su DAZN

ore 12.30 CALCIO, Serie A – Juventus-Fiorentina – diretta su DAZN e DAZN1 (209)

ore 12.30 CALCIO, Serie A femminile – Milan-Inter – diretta su Sky Sport1 (201) e Sky Sport Serie A (202)

ore 13.00 SCI ALPINO, seconda manche gigante maschile da Garmisch – diretta su Eurosport2 (211) diretta su Eurosport2 (211)

ore 13.45 FRECCETTE, The Masters – terza giornata sessione pomeridiana – diretta su DAZN

ore 14.00 RUGBY, Sei Nazioni femminile – Galles-Italia – diretta su Eurosport1 (210)

ore 14.00 CALCIO, Liga – EIbar-Betis – diretta su DAZN

ore 14.55 MOUNTAIN BIKE – UCI European Championship – diretta su DAZN

ore 15.00 CALCIO, Serie A – Atalanta-Genoa – diretta su DAZN e DAZN1 (209)

ore 15.00 CALCIO, Premier League – Burnley-Arsenal, diretta su Sky Sport1 (201) e Sky Sport Football (203)

ore 15.00 CALCIO, Serie A – Milan-Verona – diretta su Sky Sport Serie A (202)

ore 15.00 CICLO-CROSS, Mondiale maschile da Dubendorf – diretta su Eurosport2 (211)

ore 15.00 CALCIO, Serie B – Juve Stabia-Perugia – diretta su DAZN

ore 15.00 CALCIO, Serie B – ChievoVerona-Venezia – diretta su DAZN

ore 15.00 CALCIO, Ligue1 – Nizza-Lione – diretta su DAZN

ore 15.30 CALCIO, BundesLiga – Colonia-Friburgo – diretta su Sky Sport Football (203)

ore 15.30 VOLLEY, Superlega – Cisterna-Modena – diretta su Raisport (227 e 57)

ore 16.00 CALCIO, Liga – Athletic Bilbao-Getafe – diretta su DAZN

ore 16.00 BILIARDO, Snooker Masters Berlino – Finale – diretta su Eurosport1 (210)

ore 16.45 CALCIO, Eredivisie – Ajax-PSV – diretta su DAZN

ore 17.00 BASKET, Serie A maschile – Cantù-Venezia – diretta su Eurosport2 (211)

ore 17.30 CALCIO, Premier League – Tottenham-Man City – diretta su Sky Sport Football (203)

ore 17.45 VOLLEY, Finale Coppa Italia femminile – diretta su Raisport (227 e 57)

ore 18.00 CALCIO, Serie A – Lecce-Torino – diretta su Sky Sport Serie A (202)

ore 18.00 CALCIO, BundesLiga – Paderborn-Wolfsbrug – diretta su Sky Sport Arena (204)

ore 18.30 CALCIO, Liga – Siviglia-Alaves – diretta su DAZN1 (209)

ore 18.30 CALCIO, Liga – Villareal-Osasuna – diretta su DAZN

ore 18.30 BASKET, Liga Endesa – Tenerife-Barça – diretta su DAZN

ore 20.00 BASKET, NBA – Houston Rockets-New Orleans Pelicans – diretta su Sky Sport NBA (206)

ore 20.00 BILIARDO, Snooker Masters Berlino – Finale – diretta su Eurosport1 (210)

ore 20.00 FRECCETTE, The Masters – terza giornata, sessione serale – diretta su DAZN

ore 20.30 BASKET – Serie A, Cremona-Reggio Emilia – diretta su Raisport (227 e 57)

ore 20.45 CALCIO, Serie A – Udinese-Inter – diretta su Sky Sport1 (201) e Sky Sport Serie A (202)

ore 21.00 CALCIO, Liga – Barcellona-Levante – diretta su DAZN

ore 21.00 CALCIO, Serie B – Benevento-Salernitana – diretta su DAZN e DAZN1 (209)

ore 21.00 CALCIO, Ligue1 – Bordeaux-Marsiglia – diretta su DAZN

