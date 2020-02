Speed skating, Coppa del Mondo Calgary 2020: nei 3000 metri Francesca Lollobrigida è terza nella Division B

Si è chiusa la prima giornata di gare valide per la tappa di Coppa del Mondo di speed skating di Calgary: sul ghiaccio canadese per l’Italia c’è il 14° posto di Noemi Bonazza nei 3000 metri femminili, mentre sulla medesima distanza si registra la terza piazza in Division B di Francesca Lollobrigida.

Nei 500 metri maschili tripletta russa con la vittoria di Ruslan Murashov, che si impone in 34.043 e beffa per appena 9 millesimi Pavel Kulizhnikov, secondo in 34.052, mentre completa il podio Viktor Mushtakov con il crono di 34.068, staccato di 25 millesimi. Nella Division B Mirko Giacomo Nenzi è 12° in 34.983, mentre David Bosa giunge 17° in 35.124.

Nei 1000 metri femminili vittoria della nipponica Nao Kodaira, che con il tempo di 1:12.652 mette in riga due russe: seconda è Olga Fatkulina in 1:12.806, staccata di 0.15, mentre è terza Yekaterina Shikhova in 1:12.842, a 0.19. In Division B Francesca Lollobrigida si classifica 12ma in 1:16.237.

Nei 1500 metri maschili si impone il russo Denis Yuskov, primo in 1:43.234, che precede il cinese Zhongyan Ning, secondo in 1:43.262, superato per appena 28 millesimi, mentre è terzo a mezzo secondo lo statunitense Joey Mantia, che fa segnare 1:43.741. In Division B Alessio Trentini si classifica 17° in 1:46.638 (primato personale), mentre Francesco Betti giunge 23° in 1:47.043.

Nei 3000 metri femminili vince la boema Martina Sáblíková, che completa le proprie fatiche in 3:54.936, andando a precedere l’olandese Antoinette de Jong, seconda in 3:56.182, staccata di 1.24, mentre completa il podio la russa Natalia Voronina, terza in 3:56.579, a 1.64 dalla vetta. Noemi Bonazza si classifica 14ma in 4:13.962, con un ritardo di 19.02, mentre in Division B Francesca Lollobrigida è terza con il crono di 4:02.398.

Foto: FISG