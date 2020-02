Hockey ghiaccio, Serie A 2020: Asiago batte Val Pusteria e manda la Finale Scudetto a gara-3

Serata di grandi emozioni per l’hockey su ghiaccio italiano: Asiago batte Val Pusteria in gara-2 con il punteggio di 4-1 e pareggia la serie della Finale Scudetto, dopo il successo dei Lupi martedì per 2-0. Ora per decretare i nuovi Campioni d’Italia sarà decisiva la “bella” di domani sera in terra pusterese.

CRONACA DELLA PARTITA

I padroni di casa partono subito forte e sbloccano la partita al minuto 10:25 sfruttando una situazione di powerplay con l’azzurro Federico Benetti, su assist dei connazionali Lorenzo Casetti e Jose Aguirre. Il raddoppio degli stellati arriva al 3′ del secondo periodo con la rete del difensore Alex Gellert, imbeccato da Davide Dal Sasso e Benetti che mette ancora il suo zampino. Gli altoatesini accorciano le distanze al 7′ con il gol del solito Tommaso Traversa, su servizio vincente dello statunitense Brandon McNally, ma la Migross ristabilisce le distanze appena 100 secondi più tardi con la segnatura del canadese Steven McParland. Nell’ultimo terzo il Brunico prova a rientrare in partita ma Asiago si difende alla grande e trova addirittura il definitivo 4-1 a 2’15” dalla fine con l’esperto Marco Rosa. Si deciderà tutto, dunque, domani alle ore 20 sul campo dei gialloneri, ancora a caccia della prima affermazione nazionale.

Foto: Carola Semino