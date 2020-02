Sinner-Medvedev in tv oggi: orario d’inizio, programma, canale, streaming ATP Marsiglia 2020

Arriva la prima volta di Jannik Sinner contro uno dei migliori cinque giocatori del mondo in carriera. Il diciottenne altoatesino è opposto al numero 5 del ranking ATP in quel di Marsiglia: il russo Daniil Medvedev fa il suo esordio nel torneo francese, avendo usufruito di un bye al primo turno.

Per l’italiano, invece, prima della sfida con Medvedev c’è stato il successo al primo turno contro lo slovacco, qualificato, Norbert Gombos. Dopo l’uscita di scena (in lotta) di Stefano Travaglia nella giornata di ieri contro il canadese Felix Auger-Alliassime, Sinner è rimasto l’unico italiano in gara in questo torneo. Sono tre le teste di serie già saltate fino a questo momento: l’altro russo Karen Khachanov, numero 5, sconfitto dallo sloveno Aljaz Bedene, il francese Benoit Paire, numero 6, eliminato dall’imprevedibile (almeno quanto lui) kazako Alexander Bublik, e il polacco Hubert Hurkacz, numero 8, battuto dal canadese Vasek Pospisil che, forse, sta tornando ai suoi livelli migliori.

Il match di secondo turno del torneo ATP 250 di Marsiglia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si giocherà oggi, non prima delle ore 15:30 e comunque al termine dell’interessante incontro tra il croato Marin Cilic e il canadese Denis Shapovalov. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Arena e in streaming sul sito di SuperTennis e su Sky Go. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

ATP 250 MARSIGLIA: ORARI

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO

NB Ore 15:30 Daniil Medvedev (RUS) (1)-Jannik Sinner (ITA)

SINNER-MEDVEDEV: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena e SuperTennis

DIRETTA STREAMING – Sky Go e sito di SuperTennis

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: Valerio Origo