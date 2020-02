Sinner-Gombos in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Atp Marsiglia 2020

Scatta ufficialmente il percorso di Jannik Sinner nel torneo ATP di Marsiglia. L’altoatesino è pronto a tornare in azione dopo il buon cammino di Rotterdam. Il nostro portacolori scenderà in campo contro lo slovacco Norbert Gombos, giocatore proveniente dalle qualificazioni, nel primo turno del torneo francese. Sul cemento di Marsiglia, il diciottenne dovrà provare a chiudere la pratica nel minor tempo possibile, prima di rimboccarsi le maniche e sfidare il numero 5 del mondo, il russo Daniil Medvedev, una sfida che potrebbe davvero trasformarsi in una grandissima partita.

Martedì 18 febbraio

Non prima delle ore 14.00, Jannik Sinner-Norbert Gombos

IN TV – La diretta sarà garantita da Sky Sport e su SuperTennis, live streaming su Sky Go e su Now TV.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

