Short track, Coppa del Mondo Dresda 2020: Mascitto e Confortola in finale B, eliminate le staffette in semifinale

Si è chiusa la seconda giornata della Coppa del Mondo di short track a Dresda. Poche soddisfazioni per i colori azzurri in questo sabato con Cynthia Mascitto e Yuri Confortola che hanno centrato i migliori risultati a livello individuale con la finale B rispettivamente nei 1000 e 1500 metri. Purtroppo entrambe le staffette sono state eliminate in semifinale, mancando dunque l’accesso alla zona medaglie.

Una giornata che ha parlato molto coreano. Doppio successo nei 1000 metri: al femminile la vittoria di Kim Ji Yoo in una finale che ha visto presenti solo tre atlete (Sarault e Schulting seconda e terza) dopo una serie di squalifiche, mentre al maschile è stato Park Ji Won ad imporsi davanti all’ungherese Liu Shaolin Sandor.

Corea del Sud che ha fatto festa anche nei 1500 metri femminili con la doppietta firmata Choi Min Jeong e Noh Ah Rum; mentre nella gara maschile fantastica impresa del cinese Ren Ziwei, che ha allungato subito alla prima curva, riuscendo a mantenere il vantaggio fino al traguardo.

Tornando alle semifinali delle staffette. Il quartetto femminile (Martina Valcepina, Arianna Valcepina, Cynthia Mascitto ed Elena Viviani) ha chiuso al quarto posto dietro Corea del Sud, Giappone e Russia. Stesso piazzamento anche per quello maschile (Yuri Confortola, Andrea Cassinelli, Tommaso Dotti, Marco Giordano) dietro Corea del Sud, Olanda e Giappone.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLO SHORT TRACK

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse