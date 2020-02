Seppi-Thompson in tv oggi: orario, programma, streaming Atp New York 2020

Andreas Seppi questa notte giocherà i quarti di finale nel torneo ATP 250 di NewYork: l’italiano affronterà nel terzo turno sul cemento indoor statunitense l’australiano Jordan Thompson. L’incontro dell’azzurro si giocherà nella notte italiana tra oggi e domani, e sarà il secondo sul Centrale a patire dalle ore 1.30 italiane.

Il torneo ATP di New York verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da supertennis.tv. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro. Di seguito il programma completo della sfida in programma domani, sabato 15 febbraio, come secondo match sul Centrale, non prima delle ore 1.30 italiane.

COME SEGUIRE LIVE SEPPI-THOMPSON

Sabato 15 febbraio, secondo match dalle ore 1.30 italiane

Andreas Seppi (Italia, WC)-Jordan Thompson (Australia)

Guida tv – Diretta su Supertennis

Guida streaming – Diretta su supertennis.tv

Diretta live testuale su OA Sport

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse