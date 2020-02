Sci alpino, Coppa del Mondo femminile Chamonix 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in Francia a Chamonix e sarà un weekend fondamentale per le ambizioni di conquista della sfera di cristallo per Henrik Kristoffersen ed Alexis Pinturault. Infatti il prossimo fine settimana sono in programma uno slalom ed un gigante parallelo, con in palio punti fondamentali per la classifica generale.

Di seguito il programma completo delle gare di Chamonix, valevoli per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GARE CHAMONIX 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

SABATO 8 FEBBRAIO

ore 10.00 Prima manche slalom

ore 13.00 Seconda manche slalom

Loading...

Loading...

DOMENICA 9 FEBBRAIO:

9.30 Qualifiche gigante parallelo

13.15 Gigante parallelo

GARE CHAMONIX 2020: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player e DAZN.

DIRETTA LIVE su OA Sport.

Foto: LaPresse