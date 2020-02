Sassuolo-Parma in tv, orario e streaming: data, programma, probabili formazioni

Ventiquattresima giornata di gare nella Serie A di calcio maschile 2019/2020, con la quinta giornata del girone di ritorno che vedrà impegnate nel match di domenica 16 febbraio il Sassuolo di mister De Zerbi contro il sorprendente Parma di Roberto D’Aversa. Solo tre punti separano le due squadre in classifica con i bianconeri che si ritrovano addirittura a due lunghezze dal sesto posto e dal treno europeo.

Nell’ultimo turno, dopo una striscia di risultati positivi, il Parma si è dovuta arrendere sul proprio campo all’incredibile impeto della Lazio di Simone Inzaghi per 1-0. Per il Sassuolo invece nell’ultima giornata una grandissima rimonta effettuata ai danni della Spal, grazie anche alla rete del leader tecnico e carismatico della squadra Francesco Caputo. Entrambe le squadre si presentano comunque alla sfida con la consapevolezza di non essere inferiori agli avversari e di poter ottenere tre punti fondamentali per inseguire un sogno che non era prevedibile per nessuna delle due allo start della massima serie italiana.

Il derby emiliano-romagnolo, attesissimo da entrambe le tifoserie, sarà visibile in diretta televisiva esclusiva sulla piattaforma DAZN, con la possibilità di vederla anche sul canale Sky 209 DAZN 1 per gli abbonati.

PROGRAMMA SASSUOLO-PARMA: ORARIO, TV E STREAMING

Domenica 16 febbraio 2020

Ore 15:00 Sassuolo-Parma

Diretta tv su DAZN 1 (canale 209 Sky)

Diretta streaming sulla app di DAZN

Le probabili formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traore, Boga; Caputo. …

Parma (4-3-3): Radu; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Kulusevski.

