Salto con gli sci: Stephan Leyhe profeta in patria a Willingen in Coppa del Mondo 2020, precede Lindvik e Stoch

Prima vittoria in Coppa del Mondo per Stephan Leyhe a Willingen, in Germania. La Coppa del Mondo di salto con gli sci regala al tedesco una giornata da profeta in patria, nel vero senso della parola, visto che il ventottenne ha abitato per lungo tempo proprio a Willingen. Il successo arriva con un grande secondo salto, il migliore di tutti con tanto di telemark, il Mühlenkopfschanze diventa suo: già la prima serie da 139.5 metri e 128.2 punti era stata assai valida, ma i 144.5 con 138.2 della seconda gli regalano il vittorioso 266.4.

Alle sue spalle, in una gara che nel finale ha visto vari cambiamenti nelle condizioni del vento, il norvegese Marius Lindvik, autore anche lui di un gran secondo salto, ma non sufficiente a renderlo leader complessivo. I suoi numeri: 140 metri e 126.1 punti nella prima serie, 143 e 136.3 nella seconda, totale 262.4. Scende al terzo posto il polacco Kamil Stoch, che a un primo salto da 139.5 metri e 129 punti ne fa seguire un secondo da 137.5 e 125.6, il che significa 254.6.

Quarta posizione per l’austriaco Stefan Kraft, che però può definirsi soddisfatto perché allunga su tutti i concorrenti in Coppa del Mondo: per lui salti da 135.5 e 141 metri e 124.3 e 129.2 punti, per un complessivo 253.5. Quinto il suo più immediato inseguitore, il tedesco Karl Geiger, con due salti di simile distanza, ma diversi (138.5 e 138 metri per 123.4 e 128.6 punti, dunque 252).

Completano la top ten il norvegese Johann Andre Forfang (138 e 137 metri per 124.3 e 121.7 punti, totale 246) e una serie di uomini non particolarmente attesi. Il primo di essi è l’austriaco Gregor Schlierenzauer, alla terza volta nei primi dieci in stagione con 241.7 punti frutto dei 135 e 134.5 metri e 118.1 e 123.6 punti delle due serie. Ottavo è lo sloveno Peter Prevc, con due salti sostanzialmente identici (134.5 metri in entrambi con 121.4 e 120.2 punti, per un complessivo 241.6), poi c’è il giapponese Ryoyu Kobayashi, il cui risultato sarebbe negativo se non si tenesse conto del fatto che dopo la prima serie (134 metri, 116.4 punti) era 14°. Un secondo salto migliore (135 e 124.4) e condizioni fortunate lo portano a 240.8. Decimo l’altro sloveno Anze Semenic (136 e 137 metri per 116.5 e 123.8 punti, nel complesso 240.3).

Le delusioni arrivano soprattutto in casa Polonia, con il 15° posto di Dawid Kubacki a 232.1 e la mancata qualificazione alla seconda serie di Piotr Zyla. Nella prima serie si è saltato dalla stanga 12, nella seconda dalla stanga 13.

