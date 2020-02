Rugby, Pro 14 2020: le Zebre durano un tempo, Glasgow si impone 56-24

Un solo tempo ad alti livelli, primi 40′ conclusi con quattro punti di ritardo ed addirittura l’illusione del vantaggio. Poi però si è spenta la luce: ennesima sconfitta nel Pro 14 2020 di rugby per le Zebre. La franchigia italiana esce sconfitta in Scozia per 56-24 in casa dei Glasgow Warriors. Le mete di Rimpelli e Violi ed il piede di Biondelli erano valsi il parziale di 17-14, poi però si è accesa la spia della riserva. Ben otto mete per gli scozzesi padroni di casa che hanno dilagato nella ripresa.

Glasgow Warriors-Zebre 56-24

Tabellino:

5′ meta G.Horne tr. P.Horne (7-0), 10′ meta Fagerson tr. P.Horne (14-0), 16′ meta Rimpelli tr. Biondelli (14-7), 27′ cp. Biondelli (14-10), 36′ meta Violi tr. Violi (14-17), 39′ meta G.Horne tr. P.Horne (21-17), 49′ meta Dolokoto tr. P.Horne (28-17), 52′ meta van der Merwe tr. P.Horne (35-17), 55′ meta tecnica Glasgow (42-17), 73′ meta Gordon tr. Jackson (49-17), 74′ meta Bruno tr. Violi (49-24), 79′ meta Dolokoto tr. Jackson (56-24)

Calciatori: 5/5 Peter Horne (Glasgow), 2/2 Ruaridh Jackson (Glasgow), 2/2 Michelangelo Biondelli (Zebre), 2/2 Marcello Violi (Zebre)

Cartellini: 55′ giallo a Junior Laloifi (Zebre)

Man of the match: George Horne (Zebre)

Glasgow Warriors: 15 Glenn Bryce, 14 Tommy Seymour, 13 Nick Grigg, 12 Stafford McDowall, 11 DTH van der Merwe, 10 Pete Horne, 9 George Horne, 8 Matt Fagerson, 7 Tom Gordon, 6 Ryan Wilson (c), 5 Leone Nakarawa, 4 Rob Harley, 3 Oli Kebble, 2 George Turner, 1 Aki Seiuli

Panchina: 16 Mesu Dolokoto, 17 Alex Allan, 18 Adam Nicol, 19 Tim Swinson, 20 Chris Fusaro, 21 Jamie Dobie, 22 Ruaridh Jackson, 23 Kyle Steyn

All. Dave Rennie

Zebre: 15 Junior Laloifi, 14 Paula Balekana, 13 Jamie Elliott, 12 Tommaso Boni (c), 11 Pierre Bruno, 10 Michelangelo Biondelli, 9 Joshua Renton, 8 Renato Giammarioli, 7 Apisai Tauyavuca, 6 Maxime Mbandà, 5 Mick Kearney, 4 Ian Nagle, 3 Eduardo Bello, 2 Massimo Ceciliani, 1 Daniele Rimepelli

Panchina: 16 Oliviero Fabiani, 17 Riccardo Burgnara, 18 Alexandru Tarus, 19 Leonard Krumov, 20 George Biagi, 21 Marcello Violi, 22 Enrico Lucchin, 23 Jimmy Tuivaiti

All. Michael Bradley

Scotstoun Stadium, Glasgow

Arbitro: Joy Neville (Ireland)

Assistenti: Sam Grove-White (Scotland), Chris Busby (Ireland)

TMO: Brian MacNeice (Ireland)

