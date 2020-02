Rally Svezia 2020: tappa stravolta per la mancanza di neve, Neuville a caccia del bis per allungare in classifica

Dopo il consueto opening di Montecarlo, il Mondiale WRC si trasferisce in Scandinavia da giovedì 13 a domenica 16 febbraio per il Rally di Svezia 2020, secondo round della stagione. Si tratterà della 68ma edizione del rally svedese, pesantemente condizionata e stravolta dagli organizzatori a causa della mancanza di neve. L’itinerario della tappa è stato infatti ridotto sensibilmente da 301 (con 18 prove speciali) a 171,64 chilometri cronometrati distribuiti su undici prove speciali da disputare al confine tra Svezia e Norvegia. Domani si dovrebbe cominciare con lo shakedown di Skalla (7,21 km), ma la prova sarebbe a forte rischio proprio per l’assenza di neve, mentre a partire da venerdì si inizierà a fare sul serio con le stage valevoli per la classifica del rally.

Al momento sono 55 gli equipaggi iscritti totali alla gara, di cui 11 Wrc che lotteranno per il podio e per la vittoria finale. Difficile in questo caso indicare un vero e proprio favorito d’obbligo alla luce del percorso stravolto e dei recenti movimenti di mercato che hanno visto quasi tutti i piloti di vertice cambiare casacca. Il belga Thierry Neuville è leader del Mondiale a punteggio pieno dopo il primo trionfo nel Principato e attualmente sembra il più solido del lotto alla guida della sua Hyundai, tuttavia la concorrenza sarà molto agguerrita e proverà in tutti i modi a bloccare il suo primo tentativo di fuga iridata.

La scuderia coreana potrà contare anche sul campione del mondo e vincitore della scorsa edizione Ott Tanak, reduce dal brutto incidente che lo ha costretto al ritiro a Montecarlo. Gli altri candidati al successo finale dovrebbero essere il francese Sebastien Ogier (tre volte primo in Svezia), il britannico Elfyn Evans (terzo a Montecarlo) ed il finlandese Jari-Matti Latvala (quattro volte vincitore di questo rally), tutti al volante di una Toyota. Sarà comunque interessante verificare le prestazioni di Ford dopo i problemi tecnici accusati nel Principato, con i finlandesi Esapekka Lappi e Teemu Suninen a caccia di un piazzamento nella top5.

erik.nicolaysen@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI