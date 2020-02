Pallanuoto, Serie A1 2020: vincono le prime della classe, Pro Recco sempre a punteggio pieno

La 14ma giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile non riserva grosse sorprese, dato che vincono le prime quattro della classe: la Pro Recco batte la Florentia per 20-5, mentre il Brescia doppia il Salerno, sconfitto per 14-7. La Sport Management supera il Telimar per 16-9, infine l’Ortigia passa per 8-10 in casa del Quinto. Trieste si fa sorprendere per 13-9 in casa della Lazio, ed ora al quinto posto c’è il Savona, che non fa sconti e supera per 12-9 la Lazio. Importante successo, nelle zone calde della graduatoria, della Roma, che passa per 11-13 in casa del Posillipo.

Risultati

14ma giornata

RN Savona-CC Napoli 12-9

CN Posillipo-Roma Nuoto 11-13

Sport Management-Telimar 16-9

AN Brescia-Campoluongo Hospital RN Salerno 14-7

Lazio Nuoto-Pallanuoto Trieste 13-9

Pro Recco-RN Florentia 20-5

Iren Genova Quinto-CC Ortigia 8-10

Classifica

PRO RECCO 42

AN BRESCIA 36

SPORT MANAGEMENT 31

CC ORTIGIA 30

RN SAVONA 22

PN TRIESTE 20

IREN GENOVA QUINTO 18

CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO 18

ROMA NUOTO 17

SS LAZIO NUOTO 14

RN FLORENTIA 12

CN POSILLIPO 9

TELIMAR 5

CC NAPOLI 4

Prossimo turno

15^ Giornata – mercoledì 19 febbraio 2020

15:00 C.C. ORTIGIA – SPORT MANAGEMENT

20:00 C.C. NAPOLI – AN BRESCIA

20:00 PALLANUOTO TRIESTE – PRO RECCO

15^ Giornata – sabato 22 febbraio 2020

18:00 ROMA NUOTO – IREN GENOVA QUINTO

18:00 SALERNO – S.S. LAZIO NUOTO

18:00 TELIMAR – R.N. SAVONA

18:00 R.N. FLORENTIA – C.N. POSILLIPO

Foto: Fabio Fagiolini LPS