Orario Parma-Lazio e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni

Dopo meno di una settimana dalla chiusura dell’ultimo turno di Campionato, torna nel weekend la Serie A TIM 2020, che tra le altre sfide propone quella tra Parma e Lazio, pronte a sfidarsi domenica nel tardo pomeriggio in quel dello Stadio Tardini; in un match valido per la ventitreesima giornata del massimo campionato, la quarta del girone di ritorno.

La sfida si svolgerà – come detto – quindi il 9 febbraio 2020, a partire dalle ore 18, nella città ducale, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale 202 del bouquet satellitare, ma anche in streaming, sulla piattaforma in abbonamento Sky Go.

Il programma della partita:

Serie A calcio 2020

Domenica 9 febbraio 2020

Ore 18 Parma-Lazio

Sky Sport 202, Sky Go

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Brugman; Siligardi, Caprari, Kurtic. All.: Roberto D’Aversa.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

Foto: LaPresse